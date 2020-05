Politie rolt Helmonds drugsnetwerk op met aanhouding drie verdachten

Meerdere aanhoudingen niet uitgesloten

Het gaat om drie mannen van 24, 25 en 35 jaar oud uit Helmond. Ze zijn vrijdagmorgen 15 mei in hun eigen woning aangehouden. Zij zitten vast voor verder onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden de komende tijd niet uitgesloten. Begin dit jaar werden al een aantal dealers in de binnenstad van Helmond aangehouden.

Drugs en overlast binnenstad

In oktober 2018 werden door de politie zeven arrestaties verricht in een groot onderzoek naar drugshandel. Dat onderzoek werd opgestart naar aanleiding van overlastmeldingen, signalen van wijkagenten en binnengekomen informatie over mogelijke handel in hard- en softdrugs in het centrum van Helmond.

Wijkagenten

Uiteraard bleef de politie, samen met partners, de situatie in de Helmondse binnenstad nauwlettend volgen. De wijkagenten zijn, vanwege hun oog- en oorfunctie in hun gebied en de kennis die zij hebben van hun wijk, nadrukkelijk betrokken bij dit rechercheonderzoek. Daaruit bleek eind vorig jaar dat het dealen in de Helmondse binnenstad weer zichtbaarder werd en de vandaag aangehouden verdachten kwamen naar voren als nieuwe hoofdrolspelers.

Straatdealers

De politie startte daarom onder leiding van het Openbaar Ministerie begin dit jaar een maandenlang en zeer intensief opsporingsonderzoek. Daaruit bleek dat de drie mannen tegenwoordig voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het dealen in de binnenstad van Helmond en daarbuiten. Ook leverden zij, vaak vanuit hun woningen, drugs aan andere straatdealers. Eerder dit jaar werden door de politie al een tiental van deze straatdealers aangehouden in verband met dit onderzoek. Zoals op 21 februari op de Heistraat en in april nog op de Van Amstelstraat. Deze aanhoudingen waren de opmaat naar de acties van vandaag.

Veel bewijsmateriaal verzameld

In de loop van het onderzoek werd door de politie veel bewijsmateriaal verzameld van de criminele activiteiten van de drie mannen. Vandaag werden zij aangehouden en werden twee woningen doorzocht naar ondersteunend bewijs. In de woningen werden diverse gegevensdragers in beslag genomen en een groot contant geldbedrag. Ook is een auto in beslag genomen voor verder onderzoek en in het kader van afpakken van crimineel vermogen.

Controles

Naast het strafrechtelijke onderzoek heeft ook de gemeente controles uitgevoerd. Daarbij zijn meerdere overtredingen geconstateerd, zoals adresfraude, strijdigheid met het bestemmingsplan en sociale verzekeringsfraude. Dit wordt verder onderzocht. Tijdens het onderzoek kreeg de politie ook meerdere gebruikers in beeld. Een aantal van hen is bezocht door de gemeente voor het aanbieden van een zorgtraject.