Brand bij jeugdzorginstelling in Boxtel

De hulpdiensten werden vrijdagavond rond 23.00 uur gealarmeerd voor een brand bij jeugdzorginstelling De La Salle aan de Schijndelseweg in Boxtel. De brand woedde op de eerste verdieping in één van de woongebouwen op het terrein.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Naast de brandweer kwam ook een ambulance en de politie met meerdere eenheden ter plaatse. Of er personen gewond zijn geraakt bij de brand is niet bekend. Beveiligers hielden nieuwsgierigen tegen bij de toegang van het terrein. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.