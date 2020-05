Man gewond aan been na schietpartij

Een 25-jarige man raakte dinsdagavond rond 22:45 uur gewond, nadat een nog onbekende dader in een ruzie een kogel op hem afvuurde bij de Schonebergerweg in Rotterdam. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen.

Het slachtoffer zat met een aantal mensen in een kleine zwarte auto toen er onenigheid ontstond. Bij Coolhaven stapte het gezelschap uit de auto, waar de ruzie uitliep op een vechtpartij. Op de Schonebergerweg werd een vuurwapen getrokken, waarna het slachtoffer werd beschoten. Vervolgens kreeg hij ook nog een klap op zijn hoofd met het vuurwapen. De groep maakte zich vervolgens in de auto uit de voeten richting het centrum van de stad. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart.