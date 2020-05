Brand voormalige kerncentrale Dodewaard

De brand in de voormalige kerncentrale woedt op het dak van het pand dat wordt gesloopt. Volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is er geen gevaar voor radioactieve straling.

De brand is wellicht ontstaan door werkzaamheden. Op het dak liggen vermoedelijk gasflessen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De kerncentrale was in gebruik tot eind jaren 90. Een deel van het complex is al gesloopt, maar nog niet alles. In sommige delen van het gebouw zijn nog radioactief geladen delen aanwezig. Die zijn veilig ingesloten tot de radioactieve waarde genoeg is gedaald om de laatste bouwsels af te breken.