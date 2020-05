Na eerste officiële zomerse dag volgt code geel

Vanochtend is het overwegend bewolkt en in de noordelijke helft van het land komen een aantal onweersbuien voor. Elders kan er vanochtend kortdurend wat lichte regen vallen. Ook vanmiddag is er op meer plaatsen kans op enige regen, in het uiterste oosten van het land is dan een bui mogelijk. Vanavond klaart het van het westen uit op en wordt het droog. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 20°C langs de kust tot lokaal 27°C in het zuidoosten. De wind is in de ochtend zuidelijk en zwak tot matig, maar in de middag steekt er boven land een matige, langs de kust een krachtige, mogelijk harde westenwind op. Hierdoor koelt het in de loop van de middag af.