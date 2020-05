Grote brand op dakterrassen Ruyschstraat Amsterdam

De brandweer is zaterdagmiddag 23 mei omstreeks 14.45 uur gealarmeerd voor een brand in op een dakterras op de Ruyschstraat in Amsterdam-Oost. 'Vanwege de harde wind en snelle uitbreiding heeft de brandweer opgeschaald naar grote brand en heeft meerdere woningen ontruimd', zo laat de brandweer zaterdag weten.