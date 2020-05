Schotse bevrijder 'Sandy' Cortmann op 97-jarige leeftijd overleden

Market Garden-veteraan Alexander 'Sandy' Cortmann is zaterdag op 97-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Aberdeen. De Schot werd landelijk bekend toen hij in 2019 voor het eerst in 75 jaar de herdenking van de operatie bijwoonde en nogmaals een parachutesprong waagde.