Dode bij aanrijding in Rotterdam

In Rotterdam Pernis is maandagmorgen een automobilist om het leven gekomen bij een aanrijding.

Door nog onbekende oorzaak kwamen een personenwagen en een RET-bus met elkaar in botsing op de Vondelingenweg. De inzittende van de personenwagen raakte zwaargewond en overleed op de plaats van het ongeval.

De buschauffeur raakte door het ongeval eveneens gewond en is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Over passagiers in de bus is niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.