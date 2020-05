Treinmachinisten bezorgd om hun veiligheid na dodelijk ongeval Hooghalen

Veiligheid

De beelden in de media, waarbij te zien is dat de hele cabine van de SNG verdwenen is, leiden tot grote verontwaardiging en afschuw. Wij krijgen vragen over hoe veilig dit materieel eigenlijk is. Vragen of en hoe dit materieel getest is op veiligheid', aldus de VVMC.

Dodelijk ongeval Dalfsen

Machinisten vragen zich af of dit materieel niet te licht is. Dit is niet de eerste keer dat een aanrijding met een zwaar object fataal afloopt voor de machinist. Vier jaar geleden was dat ook het geval in Dalfsen.

Duidelijkheid

De VVMC zal met NS en andere instanties in gesprek gaan om duidelijkheid te krijgen over bovenstaande vragen. Tevens wil de VVMC weten of er nu ook maatregelen worden genomen om het gevaar bij onbewaakte overgangen te verminderen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een aangepaste snelheid bij onbewaakte overgangen. De VVMC heeft ook een beroep gedaan op de staatssecretaris om meer haast te maken met de aanpak van onbewaakte overwegen.