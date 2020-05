Twee doden bij ongeval in Nuenen

Bij een ongeval in Nuenen waarbij een auto te water is geraakt, is maandagmiddag een 74-jarige vrouw om het leven gekomen.

De auto raakte rond 16.10 uur door nog onbekende oorzaak in het water langs de Brabantring. Beide inzittenden werden uit de auto gehaald door de hulpverleners en direct gereanimeerd. De vrouw overleed op de plaats van het ongeval. Haar 80-jarige echtgenoot is naar een ziekenhuis gebracht. Hier is hij later aan zijn verwondingen overleden.

Uit eerste onderzoek door de politie lijkt het er op dat de bestuurder de macht over het stuur verloren is en te water is geraakt.