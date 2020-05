Bijna 8 ton bonus voor topman Air France-KLM

Zojuist is bekend geworden dat topman Ben Smith van Air France-KLM een flinke bonus heeft gekregen. Het gaat om ruim 768.000 euro over 2019.

81 Procent van de aandeelhouders stemde in met de riante bonus, terwijl de luchtvaartbedrijven Air France en KLM al zo in financieel zwaar weer verkeren.

Nederland heeft een belang van 14 procent in Air France-KLM. Tegenover de NOS zegt minister Wopke Hoekstra van Financiën tegen de bonus te hebben gestemd. Het is volgens Hoekstra ''niet de tijd voor bonussen voor bestuurders van bedrijven die we moeten steunen''.

De Franse en Nederlandse staat hebben steunmaatregelen voor de luchtvaartbedrijven getroffen. Zo steunt de Nederlandse overheid KLM met 2 tot 3 miljard en krijgt Air France een steunpakket van zo'n 7 miljard.