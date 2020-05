Slachterij Vion Apeldoorn in 'totale lockdown' vanwege overtreden coronamaatregelen

De politie heeft in opdracht van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) woensdagmiddag in Apeldoorn de slachterij van Vion hermetisch afgesloten. Niemand mag het terrein meer op of af.

'Te volle busjes'

De politie is met meerdere eenheden ter plaatse. De reden van de actie is dat werknemers die naar de slachterij werden gebracht veel te dicht op elkaar zouden zitten in busjes.

Iedereen geregistreerd

Niemand mag meer het terrein op. Iedereen die aanwezig is, wordt geregistreerd. Die lijsten worden vergeleken met de lijsten van de vestiging van VION in Groenlo. De controle gebeurt door de GGD, ondersteund door de brandweer.

Burgemeester Ton Heerts

De burgemeester van Apeldoorn en evens voorzitter van de VNOG heeft ingegrepen omdat de directie van VION zich niet aan de afspraak heeft gehouden om toe te zien op veilig vervoer voor zijn werknemers. Ton Heerts: 'Gisteren nog hadden we er vertrouwen in dat de VION zich aan alle afspraken zou houden. Ik heb toen aangegeven dat het vertrouwen duurt zolang VION zich aan de afspraken houdt. Dat is op dit moment niet het geval.'

Vion Groenlo

Eerder werd op donderdag 21 mei de productie bij een slachterij van Vion in Groenlo stilgelegd nadat bij in totaal 657 op het coronavirus geteste medewerkers er bij 147 ook daadwerkelijk het virus werd geconstateerd.