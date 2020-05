Provincie waarschuwt voor blauwalg op alle zwemlocaties Grote Rietplas

Waarschuwingen

'Ook op de locatie Kleine Rietplas is blauwalg aangetroffen. Voor deze locatie geldt een waarschuwing vanwege een verhoogde concentratie blauwalgen', aldus de provincie. De waarschuwing voor de zwemplas Bargerhoek in Nieuwe-Amsterdam, die vorige week uitging, blijft van kracht. De kwaliteit van de overige officiële zwemplassen in Drenthe is op dit moment voldoende. Hier kan gerust worden gezwommen.

Coronamaatregelen

De provincie vraagt recreanten ook bij het buitenwater rekening te houden met de coronamaatregelen. Houd 1,5 m afstand van elkaar, zowel in als bij het water. Vermijd drukte, ga zonodig naar een minder drukke zwemlocatie.