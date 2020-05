Subsidie voor kleine corona-initiatieven op Waddeneilanden

Inwoners van de Waddeneilanden die een goed idee hebben om elkaar tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken, kunnen hiervoor subsidie krijgen. 'Per initiatief is 500 euro beschikbaar. Het geld komt uit het Iepen Mienskipsfûns', zo laat de provincie Friesland weten.

Ameland

'Alhoewel de coronamaatregelen geleidelijk worden versoepeld, merken nog veel mensen de gevolgen van coronatijd, zoals eenzaamheid', aldus de provincie. Op Ameland is het project ‘Zomaar op de stoep’ gestart. Vrijwilligers brengen een attentie naar ouderen, bieden een luisterend oor of verwijzen door naar welzijnsorganisaties. En op Terschelling worden soosleden en ouderen in Oosterend dankzij de subsidie verrast met een maaltijd, die bezorgd wordt door een plaatselijk restaurant.

Dien uw aanvraag in

Op de Wadden is ruimte om meer kleine initiatieven te steunen. Inwoners kunnen hun idee tot 1 december 2020 indienen. Op de pagina www.fryslan.frl/imf is meer informatie te vinden.