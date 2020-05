Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020 helpt innovatieve projecten te realiseren

Voor ondernemers in de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen Groeiende bedrijvigheid en uitbreiding van het aantal banen. Dat is wat de provincie Drenthe en de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen - ook in deze tijden van Corona – graag willen om de regio economisch te versterken. Daarom ondersteunen zij ondernemers die aan deze ambities een bijdrage leveren. Zij doen dit samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020. De regeling gaat open op 20 juli aanstaande om 9.00 uur.

Ondersteuning voor mkb’ers en grote ondernemingen

De Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020 is bedoeld voor zowel mkb’ers als grote ondernemingen die zich nieuw komen vestigen en voor mkb’ers die willen uitbreiden in Drenthe.

Gedeputeerde Henk Brink: “Het is een zorgelijke tijd voor ondernemers en dan kan ik me voorstellen dat een steun in de rug heel welkom is. Met deze regeling willen we de maakindustrie in deze regio extra ondersteunen. Ik hoop dat juist ook veel mkb’ers deze kans aangrijpen om hun vernieuwende ideeën te realiseren. Ik zou zeggen: “Ga alvast in gesprek, kijk wat de mogelijkheden zijn en dien je plan in. Samen staan we voor een sterke regio!”

Investeringen

Ondernemers die zich nieuw komen vestigen in de gemeente Hoogeveen, Coevorden of Emmen kunnen met deze regeling subsidie aanvragen voor hun investeringsproject. Dit moet een bijdrage leveren aan de economische versterking, werkgelegenheid, verduurzaming en/of innovatie in de regio. Gevestigde mkb’érs kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten die zijn gericht op uitbreiding, diversificatie of fundamentele wijzigingen van bedrijfsactiviteiten in de drie gemeenten. Voor investeringen kunnen kleine ondernemingen maximaal 30% van het investeringsbedrag tot een maximum van € 500.000 gesubsidieerd krijgen, middelgrote ondernemingen 20% tot maximaal € 500.000 en grote ondernemingen 10% tot maximaal € 400.000.

Snel indienen, want op = op

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit. Voor de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020 is in totaal 4 miljoen voor mkb’ers en 800.000 euro voor grote ondernemingen in Drenthe beschikbaar. Het budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van een volledige aanvraag. Snel indienen van de aanvraag is belangrijk, want op = op. Aanvragen kan vanaf 20 juli 2020 om 9.00 uur ’s ochtends en is (in theorie) mogelijk tot en met 31 december 2020.

Aanmelden voor online webinar

Het SNN organiseert, in samenwerking met de provincie Drenthe en gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen, twee online webinars over de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020. Tijdens deze webinars worden de regeling en de aanvraagprocedure toegelicht en is er ruimte voor het stellen van vragen. De webinars vinden plaats op donderdag 11 juni om 15.30 uur en dinsdag 23 juni om 9.00 uur. Aanmelden voor een van deze webinars kan via www.snn.nl/dtz2020.