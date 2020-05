Gewonde door steekincident Groningen

Donderdagavond is in Groningen in de Nicolaas Beetsstraat rond 18.50 uur iemand neergestoken. Dit meldt de politie donderdagavond.

Aanhouding verdachte

'Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht en er is iemand aangehouden als verdachte', aldus de politie die is gestart met een onderzoek. Over de aanleiding van het steekincident is op dit moment nog niets bekend.