Steekpartij metrohalte Jan van Galenstraat

Op vrijdagavond rond 23.30 uur heeft er een steekincident plaatsgevonden bij de metrohalte op de Jan van Galenstraat. Hierbij is een man gewond geraakt. De politie heeft twee mannen aangehouden en onderzoekt hun betrokkenheid in deze zaak.

Er kwamen meerdere meldingen binnen bij de gemeenschappelijke meldkamer van een steekincident tussen meerdere personen op het metrostation. Toen politie-eenheden bij het station aankwamen troffen zij niks aan. Wel was er een bloedspoor te zien. Door het volgen van het bloedspoor kwam de politie uiteindelijk bij een gewonde man uit vlakbij een ziekenhuis. De man heeft een steekwond opgelopen, maar is niet zwaargewond. De recherche en Forensische Opsporing hebben ter plaatse onderzoek verricht en hebben in de omgeving meerdere goederen aangetroffen en in beslag genomen voor het onderzoek.