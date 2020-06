Acht aanhoudingen na bedreiging in Aalst

In Aalst zou een bedreiging hebben plaatsgevonden op een camping. Hierbij zijn meerdere voertuigen weggereden.

Met meerdere voertuigen zat de politie achter de verdachten aan. Eén voertuig werd tot stoppen gedwongen op de A2 bij Vught, waar enkele verdachten werden aangehouden.

Een tweede auto kwam tot stilstand op de Schamweg in het Brabantse Best. Met getrokken pistool wist de politie ook hier drie verdachten aan te houden. Bij de aanhouding is een waarschuwingsschot gelost. In de auto werd een vuurwapen gevonden.

Ook in Rotterdam heeft de politie op de A16 twee verdachten aangehouden. De poltitie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Een van de verdachten komt uit Barneveld, de anderen komen uit Brabant. De mannen zijn tussen de 18 en 40 jaar oud. De politie doet nu verder onderzoek naar de bedreiging en de achtergrond hiervan, de verdachten zitten nog vast.