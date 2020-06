Twee verdachten aangehouden na schietincident

De politie hield maandag rond 01.50 uur twee verdachten aan in ’s-Hertogenbosch. De mannen worden er van verdacht betrokken te zijn geweest bij een schietincident eerder die nacht aan de Lucas Gasselstraat in Rosmalen. De twee Bosschenaren, 24 en 39 jaar oud, zijn de cel ingegaan voor verder onderzoek.

Maandag rond 01.00 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er was geschoten bij een woning in Rosmalen. Niemand raakte gewond bij het incident. Vermoedelijk heeft het schietincident te maken met een langer lopend conflict tussen twee families. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd.