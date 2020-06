Nog 3 nertsenbedrijven besmet met coronavirus, totaal nu 6 bedrijven

Screenings

'Bij een aanvullend bedrijf is sprake van een verdenking: op dit bedrijf vindt nader onderzoek plaats zo blijkt uit resultaten van de verplichte screenings die op dit moment uitgevoerd worden onder alle nertsenboerderijen.

Risico

Het Outbreak Management Team -Zoönosen (OMT-Z) is gevraagd deze nieuwe resultaten mee te nemen in hun advies. De vraag die beantwoord moet worden is wat het risico is dat SARS-CoV-2 blijft circuleren op de besmette nertsenbedrijven en zo op termijn een blijvende bron zou kunnen worden voor her-infectie van mens en dier. Op basis van dit advies zullen minister De Jonge en minister Schouten aanstaande woensdag mogelijk aanvullende maatregelen nemen.

Mogelijk ruimen nertsenbedrijven

Op dit moment worden ter voorbereiding op het OMT-Z advies verschillende mogelijkheden voorbereid en uitgewerkt, waarbij volksgezondheid altijd voorop staat. Alle denkbare maatregelen zullen daarbij worden overwogen, waaronder ook de mogelijkheid van het ruimen van besmette nertsenbedrijven.

Totaal 6 nertsenbedrijven

In totaal zijn er sinds 26 april 2020 in Nederland in totaal op 6 nertsenbedrijven met 8 locaties nertsen besmet. Het gaat om bedrijven in de gemeentes Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Sint Anthonis. In Venray is een verdenking. Na de eerste gevonden besmettingen eind april zijn er direct maatregelen ingesteld op de besmette nertsenbedrijven. Later zijn deze maatregelen uitgebreid naar álle nertsenbedrijven in Nederland. Het RIVM beoordeelt daarnaast dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal verwaarloosbaar is en dat deze conclusie door deze nieuwe gevallen niet is veranderd.