Volle Dam voor protest tegen wereldwijd politiegeweld

George Floyd

Aanleiding voor het protest is de gewelddadige dood van George Floyd (46) die precies een week gelden op 25 mei in Minneapolis door politiegeweld in Amerika om het leven kwam. Een agent zette minutenlang zijn knie op de nek van Floyd die al geboeid met zijn handen op zijn rug op zijn buik op de grond lag toen hij werd gearresteerd. Floyd kon niet meer ademen en overleed kort na aankomst in het ziekenhuis.

Beelden arrestatie

Van de hardhandige arrestatie zijn beelden gemaakt die tot veel woede en agressie hebben geleid. In meerdere landen wordt er naar aanleiding van dit politiegeweld gedemonstreerd tegen het veel te hardhandig optreden van de politie wereldwijd wat vaak tot dodelijke slachtoffers leidt. De burgemeester van Minneapolis heeft de vier agenten die bij de arreststatie betrokken waren ontslagen. De agent die zijn knie in de nek van Floyd drukte wordt aangeklaagd voor moord en doodslag. De FBI is een onderzoek gestart.