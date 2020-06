Motie van wantrouwen dreigt voor burgmeester Halsema

Tegenover De Telegraaf zegt de fractievoorzitter van de VVD, Marina Poot, ‘Een motie van wantrouwen in onontkoombaar’. ‘Het is verbijsterend en totaal onacceptabel dat de actie op deze manier verlopen is”, aldus Poot. „Ze had zich beter moeten voorbereiden. Dan had ze kunnen weten hoeveel mensen er op af kwamen. Dat ze niet heeft ingegrepen, dat heeft het vertrouwen in de burgemeester geschaad. Het is een grote klap in het gezicht van de horeca-ondernemers, mensen die hun ouders niet konden bezoeken of niet bij uitvaarten konden zijn.”

De VVD krijgt voor het spoeddebat steun van het CDA, Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen. Ook fractievoorzitter Annabel Nanninga van FVD zegt dat zij een motie van wantrouwen gaat indienen tegen de burgemeester. ‘De acties van Halsema zijn niet uit te leggen aan al die Nederlanders die zich wel aan de regels houden. Amsterdam verdient beter leiderschap.’