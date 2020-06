Wandelstokken blijken wapens te zijn

Op dinsdag 2 juni werden in een woning in Waalwijk twee wandelstokken aangetroffen. Opmerkelijk detail: hierin zaten verborgen dolken/degens.

Het voorhanden hebben en overdragen van dit soort wapens is strafbaar volgens de Wet Wapens en Munitie.

Een medewerker van de politie kwam door het online surveilleren via een verkoopsite op internet de advertentie tegen en schakelde de wijkagent in.

De 'wandelstokken' zijn inbeslaggenomen. De aanbieder zal later gehoord worden hierover.