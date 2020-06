Traumahelikopter landt op golfbaan voor gewonde bromfietser

Op de Golflaan in Best is woensdagmiddag een man op een bromfiets ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 14.00 uur op de kruising van de Golflaan met De Dieze.

Ziekenhuis

Hulpdiensten waaronder ook een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De man is met onbekend letsel per ambulance onder begeleiding van een trauma-arts naar het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg overgebracht. Een deel van de kruising is afgezet voor onderzoek.

Golfbaan

De politie hoort momenteel enkele getuigen en hoopt samen met deze verklaringen en het onderzoek de toedracht te achterhalen. De traumahelikopter landde op de golfbaan nabij het ongeval. Toen deze weer vertrok kreeg dit veel bekijks van recreanten op de golfbaan.