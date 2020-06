Agent schiet op agressieve hond die hem aanvalt

Dinsdagavond werd een politieman in Rotterdam in de Josephstraat aangevallen door een agressieve hond. 'Hij zag zich genoodzaakt zijn vuurwapen te trekken en op de hond te schieten. De hond overleefde het niet', zo meldt de politie woensdag.

Melding onwelwording

'Rond 21.30 uur kwam een melding bij de meldkamer binnen dat een man mogelijk onwel was geworden in een woning in de Josephstraat. Toen agenten poolshoogte namen op het adres stond de voordeur op een kier', aldus de politie. Achter de deur stond een grommende hond. Een van de agenten probeerde de deur nog te sluiten maar de hond was sneller en glipte naar buiten.

Geschoten

Ondanks dat de politieman achteruit liep en sussende geluiden maakte, bleef de hond grommend op hem af komen. Toen hij zag dat de hond zich opmaakte om hem aan te vallen, voelde de politieman zich zo bedreigd dat hij besloot te schieten. Reanimatie mocht niet meer baten. De bewoner van het pand bleek onder invloed van alcohol te zijn.