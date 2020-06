Bestuurder bromfiets bekneld onder busje

De bestuurder van de brommer, welke bekneld lag onder het busje, is door de brandweer bevrijdt. Wat er precies gebeurd is, is onbekend. Ook is het niet duidelijk hoeveel personen er bij zijn betrokken. Een betrokkene is zeer ernstig gewond geraakt, hij is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis vervoerd. Voor het ongeval zijn meerdere ambulances ter plaatse gekomen. De Rooiseweg is afgesloten zodat de politie onderzoek kan doen naar het ongeval.