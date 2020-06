Drugslab met vermoedelijk crystal meth gevonden in Herwijnen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de politie in Gelderland op een groot drugslab in Herwijnen gestuit. Dit meldt de politie zaterdag.

Informatie

'Er was eerder bij de politie informatie binnengekomen die erop wees dat er drugs geproduceerd zou worden op die locatie. Om 05.00 uur vanochtend deed de Dienst Speciale Interventies een inval op het terrein aan de Bloklandweg', aldus de politie.

Onderzoek drugslab

Daar werd een drugslab voor synthetische drugs aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om crystal meth. Er zijn drie mannen aangehouden. Het gaat om een man uit Nederland en twee mannen uit Mexico. Het lab wordt nu verder ontmanteld door specialisten van de politie.

Getuigenoproep

Er wordt verder onderzoek gedaan naar de drie verdachten. Het kan zijn dat mensen uit Herwijnen de afgelopen tijd verdachte auto’s of mensen hebben gezien die hier iets mee te maken kunnen hebben. De politie hoort dat graag via 0900-8844.

Vaker crystal meth aangetroffen

De afgelopen maand werden er in Oost-Nederland meerdere van dit soort labs aangetroffen. Op 10 mei werd er in Achter Drempt een grote productielocatie gevonden. Op 25 mei werd in Willemsoord een drugslab in een woning gevonden, waar ook crystal meth geproduceerd werd.

Drugslab herkennen

Deze week werd er in Opsporing Verzocht nog aandacht gevraagd voor de opkomst van de productie van dit soort drugs. U kunt zo’n lab herkennen aan een sterke, chemische geur; vaak aceton- of ammoniakachtig. Ook als op een locatie vaak bestelbussen of kleine vrachtwagens af- en aanrijden, kan dat duiden op een drugslab. Afgelegen plekken zijn vaak populair bij criminelen. Hebt u het vermoeden dat er in uw omgeving drugs geproduceerd wordt? Bel dan de politie via 0900-8844, of bel Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.