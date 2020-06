Dode en zwaargewonde bij steekpartij in Friese plaatsje Mûnein

Zaterdagavond is bij een steekpartij in het Friese dorpje Mûnein een dode en een zwaargewonde gevallen. Dit heeft de politie zaterdagavond bekendgemaakt.

Verdachte aangehouden

De steekpartij gebeurde rond 19.10 uur aan de Mounewei in Mûnein. Twee mannen raakten zwaargewond. Eén van de twee overleed kort na het incident aan zijn verwondingen. De andere man is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse en recherche is een onderzoek gestart. Over de aanleiding is nog niets bekend.

Update 21.30 uur

De politie laat zojuist weten dat het slachtoffer dat eerder vanavond na het steekincident in een woning aan de Mounewei zwaargewond is geraakt, een 38-jarige man betreft uit de gemeente Tytsjerksteradiel. De verdachte die de politie kort na het incident heeft aangehouden is een 27-jarige man uit dezelfde gemeente.