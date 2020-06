Alternatieve Avond4daagse groot succes

Drenthe gezond lanceerde in samenwerking met KWBN de alternatieve Avond4daagse. Normaal gesproken wordt in de maanden mei en juni in de hele provincie de wandelvierdaagse (of Avond4daagse) georganiseerd, helaas werden ze dit jaar allemaal afgelast. "In deze coronatijd is een Avond4daagse organiseren natuurlijk geen optie.", vertelt Dorien. "Tijdens de Avond4daagse zijn er honderden kinderen met hun ouders bij elkaar om samen te lopen, dat kan nooit op een verantwoorde manier. Maar wij dachten: we kunnen natuurlijk wel een alternatief aanbieden, want buiten wandelen in een klein groepje is natuurlijk prima te doen. Iedereen kan de voordeur uitstappen en 4 dagen verschillende mooie routes van 5 of 10 kilometer lopen. We lanceerden het initiatief in de meivakantie, toen duidelijk was dat buitensporten voor kinderen vanaf 11 mei ook weer bij de clubs mocht. Het werd breed opgepakt in de media en zelfs het jeugdjournaal had er aandacht voor. In de eerste week hadden we dan ook al meer dan 100 aanmeldingen! Inmiddels hebben we 383 diploma's verstuurd en staan er weer 53 aanmeldingen in de lijst voor deze week. Dat het zo'n groot succes zou zijn hadden we niet direct verwacht, de reacties van de lopers zijn super leuk om te lezen."

“Naast de gevraagde screenshots van de gelopen routes kregen we leuke foto’s en filmpjes toegestuurd. En ouders gaven in de opmerkingen aan dat het initiatief erg gewaardeerd wordt: ‘Daan is 9 jaar en we hebben met veel plezier 4 dagen 5 km gelopen! Leuk initiatief!!’, ‘Onze dochter heeft met drie vriendjes gelopen deze week. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Vanavond was er ook de heuse intocht. Met familie langs de kant van de weg. Leuk dat dit zo kan.’, ‘Wat super leuk dat we op deze manier toch de laatste avondvierdaagse konden lopen, aangezien onze dochter Mirthe in groep 8 zit. Bedankt!’, ‘We vonden het leuk om te doen. Onderweg verschillende speeltuinen geprobeerd. En op plekken geweest waar we nog nooit eerder zijn geweest.’, ‘Wat een mooie actie is dit! De kinderen waren heel blij.’ ‘We hebben op Schiermonnikoog gewandeld. Hartstikke leuk was het! Mooi alternatief’. Hier doen we het voor en zo zie je maar: bewegen is leuk en zorgt dat je op plekken komt waar je anders niet komt.”

Meedoen kan nog tot 1 juli: meld je aan op: drenthe-beweegt.nl/alternatieve-avond4daagse.