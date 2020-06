Tweede aanhouding na schietpartij Cothen

Op donderdagochtend 26 maart wordt een 50-jarige man uit Cothen op de Ossenwaard in Cothen doodgeschoten. Een half uur later wordt er een verdachte aangehouden. Hij bekent het slachtoffer te hebben neergeschoten. De recherche vermoedde echter dat er meer personen bij het plannen of voorbereiden van de moord/doodslag waren betrokken. De nu aangehouden verdachte is een 51-jarige vrouw uit Cothen.