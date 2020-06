Geen vervroegde invrijheidstelling Van Laarhoven

Van Laarhoven, die zijn in Thailand opgelegde gevangenisstraf in Nederland uitzit, wordt niet vervroegd vrijgelaten. Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag een verzoek hiertoe afgewezen.

Het gerechtshof heeft vandaag (als kort gedingrechter in hoger beroep) uitspraak gedaan in de zaak van de Nederlander Van Laarhoven. Hij is na een rechtshulpverzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie in Thailand veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf wegens witwassen. Na omzetting van de straf naar Nederlandse maatstaven en overbrenging naar Nederland in januari 2020, moet Van Laarhoven het strafrestant in Nederland uitzitten tot 28 augustus 2021.

De vordering tegen de Staat om Van Laarhoven onmiddellijk vrij te laten heeft het hof afgewezen. Het gerechtshof vindt in deze kort gedingprocedure het handelen van het Openbaar Ministerie niet onrechtmatig, ondanks het kritische rapport van de Nationale Ombudsman. Ook hoeft de Staat Van Laarhoven niet vrij te laten gedurende de behandeling van zijn gratieverzoek.