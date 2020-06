Tiende aanhouding voor schietparttij in Apeldoorn

In het onderzoek naar het schietincident op 9 december aan De Sikkel in Apeldoorn heeft de politie 9 juni de 10e aanhoudingen verricht.

De man is dinsdagmorgen vroeg in zijn woning aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man uit Duiven. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident. Het totaal aantal aanhoudingen in deze zaak komt hiermee op tien. De verdachten die eerder werden aangehouden zitten niet meer vast, maar blijven wel verdachte in deze zaak. Het onderzoek gaat door en de politie gaat er nu vanuit dat dit voorlopig de laatste aanhouding is.