Vrouw in rolstoel aangereden in Vlissingen

Een vrouw is in Vlissingen woensdag aan het einde van de middag gewond geraakt na een aanrijding met een automobilist.

Het slachtoffer reed in een rolstoel over de Burgemeester van Woelderenlaan en werd aangereden door een auto. De vrouw raakte dermate gewond dat er een traumahelikopter ter plaatse is gekomen om de vrouw te behandelen.

De bestuurder van de auto is aangehouden omdat de speeksteltest positief was op THC. Er zou volgens de politie geen alcohol in het spel zijn.