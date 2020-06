900.000 euro gevonden bij aanhoudingen in witwasonderzoek

Op zaterdag 6 juni werd een gecombineerde politieactie uitgevoerd door het Team Infra van de Landelijke Eenheid en het Team Financiële opsporing van de Regionale Recherche Dienst Rotterdam. Daarbij vielen ze een bedrijfsruimte in Rotterdam in. Bij deze inval zijn zeven personen aangehouden in verband met witwassen. De vangst? Ruim 900.000 euro aan contant geld werd gevonden in een verborgen ruimte van de auto van een van de verdachten. De bedrijfsruimte werd vermoedelijk gebruikt als verzamellocatie / opslaglocatie. Zo werden er drie geldtelmachines gevonden tussen de plafondplaten.

De verdachten zijn zeven mannen tussen de 30 en 51 jaar oud. Twee verdachten zijn vandaag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat zij 14 dagen langer vast blijven zitten. De andere verdachten zijn inmiddels heengezonden, maar blijven wel verdachten in het onderzoek.