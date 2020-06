KHN staat lijnrecht tegenover kabinet; perspectief blijft uit!

De bedrijfsvoering is in de huidige situatie voor veel horecaondernemers niet rendabel te krijgen. Daarom zet KHN in op het per direct opheffen van restricties ten aanzien van de inrichting van terrassen en het versneld versoepelen van de overige restricties, in ieder geval per 1 augustus; uiteraard met inachtneming van de volksgezondheid. Echter geeft het kabinet aan dat deze versoepelingen niet mogelijk zijn. KHN is van mening dat er nu echt perspectief geboden moet worden, anders zullen veel horecaondernemers op korte termijn de deuren moeten sluiten.

Eerste ervaringen na 1 juni; het loont vrijwel niet

De aanvankelijke blijdschap van ondernemers heeft snel plaats heeft gemaakt voor blijvende zorgen. Met het omslaan van het weer zijn ondernemers op de exploitatie binnen aangewezen en dit bevestigt opnieuw dat het runnen van een horecazaak onder de huidige restricties een verliesgevende situatie is. Bovendien wordt de sfeer en het hart uit de horeca gerukt; het is moeilijk om er iets gezelligs van te maken. Daarnaast ziet KHN het gedrag binnen de samenleving per week veranderen; het draagvlak voor de restricties neemt bij zowel ondernemers als gasten in rap tempo af. Een logische ontwikkeling als men kijkt naar de realiteit in het straatbeeld en de vrijheden welke in andere branches wel zijn toegestaan. Het is niet meer uit leggen dat de horeca nog steeds te maken heeft met deze verregaande restricties en het ondernemersvertrouwen is in een week tijd dan ook sterk gedaald. Daarom heeft KHN tijdens dit overleg ingezet op meer & snellere verruiming van de mogelijkheden die recht doen aan de huidige maatschappelijke situatie.

Overleg KHN-Kabinet op kritiek punt

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft KHN zich constructief en positief opgesteld om in overleg met het kabinet de horecabranche zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. De nood bij horecaondernemers is ook na de heropening hoog. Om een verregaande versoepeling van de maatregelen in werking te zetten, heeft KHN daarom dan ook constructieve en concrete voorstellen ingediend. Daarnaast heeft KHN voorgesteld om samen met de overheid te werken aan een roadmap waarmee zo snel mogelijk perspectief wordt geboden en gewerkt wordt aan een terugkeer naar ‘het oude normaal’. Echter komt de goede werkrelatie nu onder druk te staan; het kabinet biedt geen perspectief en ziet voorlopig geen extra mogelijkheden.

Wel is er gesproken om plexiglas/kunststof schermen in te zetten per 1 juli, mits de pilot succesvol is. Daarnaast is de eerder aangekondigde ophoging van het aantal gasten van 30 binnen naar 100 per 1 juli besproken en kan er eventueel worden toegewerkt naar een maximum van 30 personen per ruimte, in plaats van per gebouw. Echter is de uitbreiding van het aantal gasten aan tafel onbespreekbaar en wil het kabinet ook geen toezeggingen doen voor verdere versoepelingen. Hoezeer KHN de versoepelingen per 1 juli ook waardeert, het is te weinig en het gaat te langzaam. De verhoging van 30 naar 100 personen is voor de meeste horecazaken een theoretische verbetering, aangezien die nu vaak al 30 personen niet kunnen accommoderen. KHN ervaart dat het kabinet keuzes maakt op gegevens uit het verleden en het niet aandurft om (verder) vooruit te kijken. Juist nú is perspectief voor zowel de korte als lange termijn nodig; ondernemers willen vooruitkijken en hun gasten weer op een normale manier verwelkomen, maar zoals het er nu naar uitziet zullen veel zaken op korte termijn hun deuren moeten sluiten.

Aanvullende steun noodzakelijk als perspectief uitblijft

Horeca ondernemers willen niet aan het overheidsinfuus blijven hangen en het liefst op eigen kracht verder. Maar als er op korte termijn geen verantwoorde versoepeling van de restricties komt, dan is aanvullende steun keihard nodig om te voorkomen dat alsnog 50% van de horecazaken uit het straatbeeld verdwijnt. KHN heeft dan ook aangegeven dat als op korte termijn volwaardig ondernemen in de horeca geen optie is, er extra specifieke steunmaatregelen voor de horeca moeten komen.