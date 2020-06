Bestuurder scooter wordt onwel en valt

Vrijdagmiddag omstreeks 16:20 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op de Hamsestraat in het buitengebied van Liempde. Ter plaatse bleek dat een oudere man welke een scooter bestuurde, onwel is geworden en ten val is gekomen

Een toevallig passerende automobilist is gestopt en heeft zich over de man ontfermd. De bestuurder van de scooter is enige tijd nagekeken in de ter plaatse gekomen ambulance, en is voor verdere controle naar het Catharina ziekenhuis in Eindhoven vervoerd. Bekenden van de man hebben de scooter ingeladen in een bus. Voor het eenzijdige ongeval kwamen meerdere politie-eenheden ter plaatsen.