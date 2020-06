Brandweer verwijdert door stormachtig weer afgebroken grote tak

De brandweer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.30 uur opgeroepen om zich naar de Loonsebaan in Vught te begeven voor een mogelijke stormschade.

Grote tak op fietspad

Ter plaatse bleek dat een grote tak van een boom was afgebroken en deze op het fietspad terecht was gekomen. De tak werd vakkundig door de brandweer in stukken gezaagd en veilig aan de kant gelegd waarna de brandweerlieden al snel retour konden naar de kazerne. Er zijn geen gewonden gevallen.