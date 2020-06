Code Geel voor pittige onweersbuien

Wateroverlast

'Met uitzondering van het zuidwesten kunnen vanmiddag en vanavond enkele pittige onweersbuien voorkomen, plaatselijk met veel neerslag in korte tijd en kans op wateroverlast. Bovendien is er een kleine kans op hagel. In de loop van de middag en avond komen deze buien vooral in het noordoosten voor', aldus het KNMI.

Onweersbuien

De pittige onweersbuien, de plaatselijk voor veel regen in korte tijd kunnen zorgen, gaan mogelijk gepaard met een kleine kans op hagel. De waarschuwing is van kracht van 13.00 tot 18.00 uur.