Vijf aanhoudingen in witwasonderzoek van 1.000.000,- euro

Uit raam gesprongen

'De FIOD hield ook nog een 42-jarige man aan. Hij sprong voorafgaand aan een doorzoeking van een bedrijfspand uit het raam. Hij wordt verdacht van witwassen en het voorhanden hebben van een automatisch vuurwapen', aldus het OM. De rechter-commissaris heeft afgelopen vrijdag drie verdachten in bewaring gesteld voor 14 dagen.

Huis zonder hypotheek gekocht

Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de legale inkomsten van de aangehouden man en vrouw uit de gemeente Westland vermoedelijk niet hoog genoeg waren om hun uitgaven te verklaren. Zo huurde de man en vrouw een exclusieve auto en zij kochten een huis zonder hypotheek. De verdenking is dat dit allemaal betaald werd met inkomsten uit criminaliteit, zoals bijvoorbeeld drugshandel. Bij de doorzoekingen werd ook henneptoppen en kilo’s drugs aangetroffen. Dat is in beslaggenomen. Behalve de drie verdachten die nog vastzitten, hield de politie nog twee verdachten aan. Zij bevonden zich in de woningen waar gezocht werd en waar ook wapens en patronen werden aangetroffen. Zij worden verdacht van verboden wapenbezit.

Financieel rechercheren

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit en ondermijning. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Dat is ongewenst.

Herinvesteren crimineel geld verstoren

Het OM en alle andere betrokken diensten hebben sinds vorige jaar een nieuwe koers ingezet om het verstoren en afpakken van criminele geldstromen te verbreden. Het verstoren van het bedrijfsproces van criminelen vraagt om financiële opsporingsinspanningen, om de criminele geldstromen in kaart te brengen en ook om strategisch te kunnen bepalen waar afgepakt dient te worden. De bedoeling van de aanpak is dat crimineel geld niet meer kan worden geherinvesteerd in criminaliteit en dat criminelen daar niet meer ongestoord van kunnen genieten.

Beslag op vermogen gelegd

De FIOD doorzocht met de politie in totaal vijf panden. Het gaat om een woning en een garage in gemeente Westland. In Zoetermeer werd een woning doorzocht en in Den Haag een bedrijfspand en een woning. Er is behalve op drugs ook beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Daarnaast is beslag gelegd op vermogen, omdat misdaad niet mag lonen. Er ligt beslag op onroerend goed en op diverse bankrekeningen.

Luxe

Verspreid over de locaties is beslag gelegd op bijna 200.000 euro cash geld, vier auto’s waaronder een Audi Q7, een BMW M6 en een Range Rover Evoque, een motorscooter, drie scooters en een waterscooter, een crossmotor, zeven Rolex horloges waarvan een aantal verstopt lag in een verborgen ruimte achter de plinten. Verder werden er twee vuurwapens en munitie aangetroffen. Die zijn overgedragen aan de politie.