Accu elektrische fiets oververhit

Woensdag werd de brandweer in kennis gesteld toen een vrouw problemen ondervond met haar elektrische fiets. Ze fietste op de Schijndelsedijk (N618) ter hoogte van de Koppenhoefstraat in Boxtel toen de accu van haar fiets begon te roken. Omdat de vrouw niet wist wat ze moest doen, riep de hulp in van de dealer.

Ook de brandweer kwam ter plaatse en samen met de leverancier werd gezocht naar een protocol hoe te handelen bij een dergelijk incident. Uiteindelijk werd in goed overleg besloten de accu te koelen in een bak met water. Nadat de accu voldoende afgekoeld was is deze door de dealer meegenomen. Korte tijd was het fietspad richting Schijndel afgesloten, maar deze kon snel weer worden vrijgegeven.