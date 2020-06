Wateroverlast in Boxtel

Woensdagavond omstreeks 20:35 uur is de brandweer opgeroepen voor een wateroverlast melding bij Vincentius Vereniging aan de Stationstraat in Boxtel.

Brandweer heeft binnen een controle uitgevoerd, gewapend met een veger en een trekker. Volgens een medewerker was de wateroverlast aan de achterzijde van de winkel. Of er materiële schade is ontstaan door het water is ons niet bekend.