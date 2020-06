2000 kilo gestolen tin snel teruggevonden

De politie heeft donderdag 18 juni in Erp een 31-jarige Roemeen aangehouden die wordt verdacht van heling c.q. diefstal van 2000 kilo tin uit een vrachtwagen. De gestolen lading is in een bestelbus teruggevonden.

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kregen in de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 juni de melding, dat een Duitse vrachtwagenchauffeur via 112 had doorgegeven dat hij op parkeerplaats Meelakkers langs de A67 bij Geldrop het slachtoffer was geworden van ladingdiefstal. Uit zijn vrachtwagen was ongeveer 2000 kilo tin verdwenen. Toen de politie ter plaatse kwam vertelde een getuige dat hij verschillende personen over de snelweg had zien vluchten. Ook had hij een bestelbus zien wegrijden.

Onderzoek

Omstreeks 05.30 uur zagen agenten van Dienst Infrastructuur op de Sluisweg in Erp een bestelbus staan die aan het opgegeven signalement voldeed. Bij controle van de bus bleek in de laadruimte inderdaad 2000 kilo tin te liggen. De 31-jarige bestuurder, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden. De chauffeur die slachtoffer was van de diefstal heeft al bevestigd dat het zijn gestolen lading tin was. De politie stelt een nader onderzoek in naar de ladingdiefstal.