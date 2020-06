Gevangenisstraffen tot 20 jaar geëist in terrorismeproces

Naar de stellige overtuiging van het OM is Nederland in 2018 ontsnapt aan een grote en zware aanslag. “Een grote aanslag wel te verstaan, waarbij de verdachten zo veel mogelijk schade wensten aan te richten door met een auto een zware bomaanslag te plegen en elders een festival binnen te dringen ‘schietend als een gek op mensen’ met Kalasjnikovs”, hielden de officieren van justitie de rechtbank in Rotterdam voor. “De verdachten zouden daarbij ook handgranaten en bomvesten hebben willen gebruiken.”

De mannen hadden aan aanslag voor ogen zoals in Parijs in 2015. Zij hadden ook duidelijk te kennen gegeven niet levend in handen van de politie te willen vallen. Volgens de officieren van justitie was het zonneklaar dat de verdachten de naderende dood hadden geaccepteerd en zich daarop voorbereidden. De officieren spraken van duidelijke en gruwelijke bedoelingen van de verdachten om in Nederland een bloedbad aan te richten zoals in Parijs. De verdachten zijn ook aangeklaagd voor het deelnemen aan een terroristische organisatie en training voor het plegen van een aanslag.

Infiltratie

De plannen voor een aanslag kwamen aan het licht in een even zorgvuldige als gedurfde infiltratie-operatie. Daardoor zijn voortdurend zicht en controle geweest op het doen en laten van de verdachten. De ontknoping diende zich aan op 27 september 2018 in een vakantiehuisje op een recreatiepark in Weert. De camera’ s die in het huisje waren opgehangen gaven ‘live’ een ijzingwekkend beeld van de verdachten en hun plannen.

In een ontmoeting met twee undercoveragenten kregen vier verdachten instructies over het gebruik van handvuurwapens, Kalasjnikovs en bomvesten. De vuurwapens waren vooraf door de politie onklaar gemaakt. Er konden geen kogels mee worden geschoten. Aan de buitenkant was dat niet zichtbaar. Een van de verdachten noemde de Kalasjnikov zijn ‘sleutel tot het paradijs’. Een ander informeerde nog of de schakelaar van het bomvest van links naar rechts verplaatst kon worden. Aan het einde van de ontmoeting spraken de mannen over een afscheidsvideo die ze wilden maken. Na hun vertrek uit het vakantiehuisje zijn de verdachten door de politie klemgereden en aangehouden. Een van hen probeerde nog met een doorgeladen pistool op de politiemensen te schieten.

Rauwe beelden

De officieren van justitie verwezen voor de ernst van de terroristische plannen naar de rauwe beelden van de aanslagen in Parijs, waarvan de littekens blijvend zijn. De verhalen van slachtoffers en nabestaanden zijn gruwelijk en houden mensen uit hun slaap. “ Stelt u zich eens voor hoe zeer Nederland geraakt en veranderd zou zijn als deze aanslag niet voorkomen zou zijn geweest door de informatie van de inlichtingendiensten en het daarop volgende werk van politie en justitie”, legden de officieren de rechtbank vragend voor. “Niets en niemand ontziend planden de verdachten een meervoudige terroristische aanslag die een ongekend groot aantal slachtoffers zou maken. En precies dat is wat de feiten zo buitengewoon ernstig maakt en waarom zware, zeer zware gevangenisstraffen onvermijdelijk zijn.”

De maximumstraf voor de verdachten is een gevangenisstraf van 20 jaar. Vanwege de poging tot moord – het schieten op de politie – geldt voor een van de verdachten een ander maximum, namelijk 26 jaar. Tegen de hoofdverdachte, geen onbekende van politie en justitie vanwege een eerdere veroordeling voor terrorisme, eiste het OM een gevangenisstraf van 18 jaar. Twee medeverdachten hoorden 13 jaar tegen zich eisen. Een vierde en vijfde verdachte moeten volgens het OM respectievelijk gevangenisstraffen van 15 en 8 jaar worden opgelegd. Vanwege nog bovendien de poging moord op de politie eisten de officieren van justitie tegen de zesde verdacht een gevangenisstraf van 20 jaar.

Het strafproces wordt volgende week voortgezet met de pleidooien van de advocaten van de verdachten.