Demonstratie actiegroep 'Virus waanzin' verboden door Veiligheidsregio Haaglanden

De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag in een spoed voorlopige voorzieningenprocedure geoordeeld dat de Veiligheidsregio Haaglanden een demonstratie van Stichting Viruswaarheid.nl (actiegroep Virus waanzin) op het Malieveld mag verbieden ter bescherming van de gezondheid en ter voorkoming van wanordelijkheden.

Groot aantal deelnemers

De actiegroep heeft een demonstratie aangekondigd op het Malieveld in Den Haag op zondag 21 juni. Bedoeling van de organisatie is om op een vreedzame wijze te laten zien dat de coronamaatregelen van de regering onaanvaardbaar zijn. Er zouden ongeveer 10.000 deelnemers verwacht worden. Door deze verwachte opkomst is het volgens de Veiligheidsregio niet mogelijk om een veilige afstand tot elkaar te houden en dat brengt risico’s op verspreiding van het coronavirus met zich mee.

Groot evenement

Ook vindt de Veiligheidsregio dat de geplande demonstratie overeenkomsten met een groot evenement vertoont, nu er diverse grote artiesten, waaronder bekende dj’s op het programma staan. Dit heeft volgens de Veiligheidsregio mogelijk een grote aantrekkingskracht. Zulke evenementen zijn op dit moment verboden uit het oogpunt van de volksgezondheid.

Beslissing

De rechter gaat er in mee dat het op het Malieveld niet mogelijk is om bij zo’n groot aantal personen een veilige afstand tot elkaar te behouden en dat dit risico’s op verspreiding van het coronavirus met zich meebrengt. Daarnaast vindt de rechter ook dat de sterke overeenkomst van deze demonstratie met een groot evenement, in combinatie met de verwachte opkomst, een groot risico op wanordelijkheden meebrengt.