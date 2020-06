Dodelijk ongeval tussen Petten en Camperduin

Een 19-jarige man uit IJmuiden kwam in een personenauto vanuit de richting Petten er reed in de richting Camperduin over de Westerduinweg-Hondsbosscheweg. Vanaf de Leiweg kwam de 66-jarige vrouw op een fiets. Zij wilde in de richting van de Hazeweg fietsen. Hiervoor moet zij een stukje het fietspad naast de Hondsbosscheweg volgen en vervolgen de rijbaan oversteken.

Zij stak de rijbaan over juist op het moment dat de auto langs reed. De vrouw en de auto botsten op elkaar. Hierbij liep de vrouw zodanig letsel op dat zij hieraan overleed.