Politie schiet man neer

In Bergen op Zoom heeft de politie een man 38-jarige man neergeschoten in een woning aan de Paulus Buyslaan.

De politie kreeg rond 3.05 uur een melding van een ruzie die gaande was in het pand. Daar aangekomen werden ze geconfronteerd met de verdachte. De man dreigde daarbij met messen. In eerste instantie werd er een waarschuwingsschot gelost. Daarna is door een van de dienders gericht op de man geschoten. Hij raakte daarbij gewond aan zijn hand en zijn been. De verdachte is vervolgens aangehouden en met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.