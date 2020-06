Man met steekwond in Drunen is elders mishandeld

De politie heeft in Drunen een gewonde man aangetroffen die voor behandeling naar een ziekenhuis is gebracht.

Omstreeks 10.10 uur kreeg de politie de melding van een man met een steekwond op de Doorloop. Na het slachtoffer gehoord te hebben, bleek de man elders in het land mishandeld en gestoken te zijn.

Hoe het slachtoffer in Drunen terecht is gekomen is niet duidelijk. Het slachtoffer is met een steekwond aan zijn been naar een ziekenhuis gebracht. De politie stelt een onderzoek in.