Verdachte ramt politiewagen, agenten springen weg

Meerdere agenten moesten zondagmorgen in Kaatsheuvel wegspringen om een aanrijding met een gestolen auto te voorkomen. Een 34-jarige automobilist reed op de Gasthuisstraat recht op de agenten af. Allen kwamen met de schrik vrij. Een politieauto werd geramd.

Aan het einde van de ochtend zagen de agenten een gestolen auto staan op het parkeerterrein bij een supermarkt. Op het moment dat zij naar de inzittende liepen, werd er gas gegeven en kwam de auto recht op de agenten afgereden. Vanwege de snelheid van deze auto, sprongen de drie agenten weg om een aanrijding te voorkomen. Een oudere passant die daar met haar boodschappentas liep, kon ter nauwernood aan de auto ontkomen. Nadat een poort en een politieauto werden geramd, kwam de gestolen auto enkele meters verder tot stilstand.

Aanhouding

Met getrokken wapen hielden de agenten de 34-jarige bestuurder aan. De agenten en de passant doen aangifte van poging tot doodslag. Allen bleven ongedeerd, maar zijn enorm geschrokken. De auto is in beslag genomen. De verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, zit vast voor verder onderzoek.