Dode vrouw gevonden in woning Ede

Het gaat om twee mannen uit Ede van 23 en 21 en een man uit Wageningen van 27. Alle drie zitten zij nog vast en we onderzoeken welke rol zij gespeeld hebben bij het overlijden van de vrouw.

Onderzoek in de woning en in de buurt

We zien dat er veel vragen zijn over de toedracht. Dit zal uit het onderzoek moeten blijken en de politie is hier nog druk mee bezig, zowel in de woning als in de buurt. Tot die tijd zal de woning bewaakt worden. Dat doen we om te voorkomen dat eventuele sporen niet verstoord worden.