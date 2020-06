Twee auto’s beschadigd door omgevallen boom

Vrijdagavond is de brandweer gealarmeerd voor een omgevallen boom op een oprit aan de Bestseweg in Oirschot. Ter plaatse bleek dat een flinke boom was omgevallen en op twee auto’s terecht was gekomen.

Een auto, die de eigenaren pas 1 week in bezit hadden, raakte wonder boven wonder slechts licht beschadigd. De andere auto had flinke schade aan het dak. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en zo de auto’s vrij gemaakt. De geleden schade zal worden opgemaakt door de verzekering welke al in kennis is gesteld.